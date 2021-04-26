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Новости политики

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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины

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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Об этом сообщил российский МИД.

Решение объясняется «недружественными действиями украинской стороны», которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства в Киеве.

«Ему (работнику украинского посольства) предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве», — говорится в заявлении.

Россия предупредила, что «в случае продолжения враждебных действий» против российских дипломатов будет применяться принцип взаимности.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. МИД России попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом.

В ответ украинский МИД объявил персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве Евгения Черникова. 21 апреля он покинул территорию страны.

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