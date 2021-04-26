Россия призвала Евросоюз и США не вмешиваться в дела Молдавии

Россия наблюдает, что Евросоюз и США пытаются вмешаться в политические процессы в Молдавии, призывает Брюссель и Вашингтон воздержаться от этого. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность», — отметила дипломат.

По ее словам, это приводит к еще большей поляризации общества в Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что парламент республики пытался узурпировать власть, в связи с чем она обратилась за помощью к силовым структурам.

15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, так как он не смог дважды утвердить правительство.

Ранее Санду потребовала роспуска парламента и отставки кабмина. В декабре 2020 года в отставку ушел премьер-министр Молдавии Ион Кику. Он покинул свой пост под давлением акций протеста сторонников президента. Оппоненты Санду — партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 мандатов в 101-местном парламенте, оказывала Кику поддержку. Глава государства заблокировала утверждение нового правительства, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором у ее партии «Действие и солидарность» (ПДС) есть всего 15 мест.