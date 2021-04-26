ЕС призвал Сербию активно присоединяться к санкционным режимам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призывает Сербию активнее присоединяться к санкционным режимам в рамках подготовки к вступлению в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию по итогам переговоров Борреля с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Сербия должна более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза, что является одним из элементов сближения нашей внешней политики в рамках процесса вступления в ЕС», — сказал Боррель.

Как сообщает агентство, в свою очередь Вучич ответил, что Сербия не сможет солидаризироваться со всеми без исключения внешнеполитическими позициями Евросоюза.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что «вступлению Сербии в ЕС нет альтернативы». По его словам, на переговорах с Вучичем также обсуждалось расширение диалога Белграда и Приштины, очередной раунд которых должен пройти в мае. Верховный представитель добавил, что вступление Сербии в ЕС «должно быть главным стимулом для развития этого диалога».

Также Боррель заявил о готовности Евросоюза осуществить «инвестиции на очень выгодных условиях» в железнодорожный проект, который свяжет Сербию с Северной Македонией.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России даже под давлением.