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Экс-президент Украины Леонид Кравчук Экс-президент Украины Леонид Кравчук

Кравчук призвал Зеленского не ездить «на поклон» в Москву

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Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал украинского президента Владимира Зеленского не ездить в Москву на переговоры. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму», — сказал Кравчук.

Политик добавил, что необходимо «прекратить войну» и решать проблемы «продуктивно и по закону».

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В дальнейшем Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.

После пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что подробностей по встрече президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет.

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