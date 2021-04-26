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Новости политики

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Великобритания ввела санкции против 14 россиян

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Великобритания ввела санкции против 14 россиян из антикоррупционного списка по делу юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщили в МИДе королевства, пишет РИА «Новости».

Под ограничения попали заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова, ее муж Владлен Степанов и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Как подчеркнули в британском внешнеполитическом ведомстве, санкции введены за хищение суммы в $230 млн из государственных средств России через мошенническую схему по возврату налогов. Попавшим под ограничения запрещен въезд в Великобританию, также будут заморожены их активы.

Некоторые из этих лиц уже попали под американский санкционный «список Магнитского».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призывает Сербию активнее присоединяться к санкционным режимам в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

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