В Турции предложили официально признать Крым российским

Во время митинга перед посольством США в Анкаре турецкая партия Vatan («Родина») предложила закрыть военные базы США на территории страны и официально признать Крым российским в ответ на слова президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней», — заявил генсек партии Озгюром Бурсалы.

Он также добавил, что для признания Крыма, Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном.

Согласно заявлению партии, без решения международного суда признание Байденом событий 1915 года геноцидом неправомочно.

Агентство со ссылкой на пресс-службу объединения дополняет, что партия Vatan одновременно с митингом около посольства США в Анкаре провела митинг перед генконсульством Соединенных Штатов в Стамбуле и собирается организовывать такие акции в течение недели в разных городах Турции.

Ранее Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. До этого факт геноцида армянского народа был признан 23 государствами. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил о неправомерности слов Байдена.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.