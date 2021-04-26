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Новости политики

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МИД России потребовал разъяснений по поводу складов во Врбетице

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Министерство иностранных дел России потребовало от Чешской Республики, Болгарии и Украины разъяснений по поводу хранения на взорвавшемся в 2014 году запрещенных противопехотных мин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В МИДе обратили внимание на материалы немецких и американских изданий, в которых указано, что во Врбетице находились «сотни» противопехотных мин, а хозяин склада, гражданин Болгарии Эмилиян Гебрев в интервью The New York Times признал факт хранения этих мин и их продажу на Украину.

«Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств», — заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Чехия могла нарушить международные договоры заявлениями по взрывам во Врбетице.

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