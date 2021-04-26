В Белом доме выразили стремление к снижению напряженности в отношениях с Россией

США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА «Новости».

По ее словам, критически важно привлекать Москву к ответственности за те действия, которые неприемлемы для США и большой части мирового сообщества.

«Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон не считает санкции единственным инструментом для выстраивания отношений с Москвой.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.