Глава Еврокомиссии объяснила, почему ей не дали стул на встрече с Эрдоганом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила тот факт, что ей не дали стул на встрече с Эрдоганом в Турции тем, что она женщина, передает РИА «Новости».

«Я не нахожу этому других объяснений, кроме того, что я являюсь женщиной», — заявила фон дер Ляйен, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента.

Она напомнила, что является первой женщиной на посту главы Европейской комиссии.

«Еще много предстоит сделать для того, чтобы к женщинам всегда относились на равных», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал турецкого лидера Тайипа Эрдогана после ситуации со стулом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Драги также назвал Эрдогана диктатором.

В ответ, Эрдоган назвал заявление Драги непристойной грубостью.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осталась без стула в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По его мнению, это произошло из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.