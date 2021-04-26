Глава делегации РФ в Вене заявил, что ДОН идет к развалу

Ситуация с Договором по открытому небу (ДОН) приближает его к развалу. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет ТАСС.

«Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — сказал Гаврилов.

По его словам, правительство в считанные дни представит президенту денонсацию договора, после чего он будет рассмотрен в палах Федерального собрания.

Ранее СМИ писали, что США не планируют возвращаться в Договор по открытому небу, потому что Вашингтон расценивает это как «неверный сигнал» для Кремля.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из ДОН.