Депутат Рады призвал привести к власти в России олигархов

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что для благополучия Украины необходимо, чтобы власть в России взяли олигархи, поддерживающие оппозицию, сообщает телеканал «НАШ».

«Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или ее вообще нет, или ее нет сильной, а она как марионетка <…> Потому тут единственный вариант расшатать эту власть в России, власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций», — заявил Фролов.

Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Решение объясняется «недружественными действиями украинской стороны», которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства в Киеве.

Россия предупредила, что «в случае продолжения враждебных действий» против российских дипломатов будет применяться принцип взаимности.