Госсекретарь США может в мае отправиться на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в мае может посетить Украину. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии.

По данным телеканала, визит Блинкена в Киев должен «снизить беспокойство» украинской стороны в связи с возможной встречей предстоящим летом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Тот факт, что администрация Байдена за несколько недель до потенциальной встречи может отправить своего главного дипломата на Украину, станет четким сигналом о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника», — передает канал.

13 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. Лидеры государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в частности, стремление Москвы и Вашингтона продолжить диалог о стратегической стабильности.

Во время переговоров Байден предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести встречу в нейтральной стране. В Белом доме сообщили, что на переговорах политики должны обсудить «весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Соединенных Штатов Джо Байдена приехать в Киев.