В МИДе Ирана оценили слова Зарифа о России и Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на слова главы внешнеполитического ведомства республики Мохаммада Джавада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке, а также о роли, которую в них сыграл экс-командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, передает РИА «Новости».

Комментируя утечку разговора с Зарифом, представитель МИД заявил, что следует рассматривать речь министра полностью, а не по отдельным высказываниям. Выдержки из беседы в воскресенье, 25 апреля, опубликовали некоторые западные издания, в том числе газета газета The New York Times. В частности, Зариф раскритиковал решение Сулеймани разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии. По его словам, генерал также якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Россия не хочет, чтобы соглашение было успешным. Он считает, что российская сторона «приложила все усилия» для создания препятствий договору.

«Этот разговор был записан только на жесткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве», — сказал Хатибзаде.

Он также отметил, что Зариф «уважительно отзывается о Сулеймани, его прошлом и близких отношениях, о его мудрости, смелости и благоразумии».