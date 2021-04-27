В Крыму прокомментировали претензии Германии по закрытию части Черного моря

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил министерству иностранных дел Германии не делать поспешных и необдуманных заявлений касательно закрытия части акватории Черного моря Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий. Поэтому внимательно, господа, изучайте официальные заявления, а заодно и нормы международного права и не делайте впредь скоропалительных и непродуманных заявлений», — подчеркнул Гемпель.

Кроме того, он добавил, что Россия имеет право принимать любые решения в отношении своих территориальных вод.

По мнению депутата, заявление немецкого министерства иностранных дел является «публичной пеной в угоду США».

Ранее в МИД Германии заявили, что считают решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма беспрецедентным и нарушающим международное право.

С 24 апреля по 31 октября в России приняли решение закрыть доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов.