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Новости политики

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Министерство внутренней безопасности США проверит своих сотрудников

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Министерство внутренней безопасности США проведет внутреннюю проверку для оценки угрозы насильственного экстремизма в организации. Об этом заявил глава ведомства Алехандро Майоркас, пресс-релиз опубликован на сайте министерства.

«Внутренний насильственный экстремизм представляет самую смертоносную и неуходящую угрозу, связанную с терроризмом, для нашей страны на сегодняшний день», — сказал Майоркас.

Он призвал сотрудников ведомства быть бдительными в усилиях по выявлению и борьбе с внутренним насильственным экстремизмом как в американском обществе, так и в организации. Министр подчеркнул, что в МВБ недопустимы акты ненависти и насильственный экстремизм.

По распоряжению Майоркаса межведомственная рабочая группа, в составе корой будут высокопоставленные должностные лица, в кратчайшие сроки проведет оценку того, как наилучшим способом предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, связанные с насильственным экстремизмом внутри министерства.

Ранее сообщалось, что в США появится Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием.

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