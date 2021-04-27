Референдум по конституции Белоруссии пройдет в январе-феврале 2022 года

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что референдум по поправкам в конституцию запланирован на январь-февраль 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, референдум пройдет в ранее обозначенные президентом Александром Лукашенко сроки — январе-феврале следующего года.

«По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата – 16 января», — сказала Ермошина.

Также она опровергла появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в конце лета или начале осени этого года. «Об этом разговора нет», — отметила глава белорусского ЦИК.

Ранее Лукашенко подписал указ о комиссии по изменению конституции. В состав комиссии вошли 36 человек, ее главой назначен председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич. Предложения по изменению конституции должны быть представлены президенту до 1 августа текущего года, впоследствии они будут вынесены на референдум.