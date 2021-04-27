В МИД получили ноту Киева по российскому консулу в Одессе

Посольство России в Киеве получило ноту Министерства иностранных дел Украины по российскому консулу в Одессе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства во вторник, 27 апреля.

Ранее во вторник МИД Украины объявило консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории украинского государства лицом, он должен покинуть страну до 30 апреля.

«Уже получили (ноту МИД Украины — ред.)», — сказал собеседник агентства.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины и объявил о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России.

В ответ украинский МИД объявил персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве Евгения Черникова. 21 апреля он покинул территорию страны.