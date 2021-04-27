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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Путин призвал избегать популизма во время предвыборной кампании

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия должна избегать пустословия и популизма в ходе избирательной кампании, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что осенью текущего года состоятся федеральные парламентские выборы, значимые избирательные кампании пройдут и в регионах страны.

Президент призвал кандидатов вести честную и прозрачную конкурентную борьбу, уважать всех оппонентов.

«Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма — вы знаете, насколько это вредно», — сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге во вторник, 27 апреля.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что административный ресурс на выборах в России сократился до минимума.

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