Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров оппозиционной партии «Золотая заря» Янниса Лагоса, 26 апреля Европарламент снял с него депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Ранее во вторник, 27 апреля, официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони заявила, что афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса.

По данным ERT, после ареста евродепутат будет отправлен в Грецию. Если бы его арестовали за пределами Европейского союза, то Греции пришлось бы начать процедуру экстрадиции согласно действующими межгосударственными соглашениями.

Лагос прокомментировал свое задержание на странице в Twitter.

«Я нахожусь в бельгийской патрульной машине. Воры, атеисты и противники греков везут меня в тюрьму. Я остаюсь верным Христу и Греции», — отметил депутат.

Депутаты Европейского парламента в понедельник, 26 апреля, поддержали снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров признанной в Греции преступной организацией ультраправой партии «Золотая заря» («Хриси Авги») Янниса Лагоса. Положительно за снятие неприкосновенности проголосовали 658 депутатов из 693 общего числа проголосовавших. Против выступили 25 парламентариев, 10 воздержались от голосования.