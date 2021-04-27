Зеленский заявил, что соглашения «Минск — 2» нужно обновить

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что минские соглашения должны быть реформированы, а не прекращены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис украинского президента.

«Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — считает Зеленский.

Он также отметил, что на данном этапе в формате минских соглашений проходят переговоры, в ходе которых Зеленский надеется на результат.

«Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно это подтвердят», — дополнил Зеленский.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.

Ранее Пушков назвал цель Зеленского на встрече с Путиным.