Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства. Об этом сообщается на сайте пресс-службы лидера страны.

«Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками», — заявил Зеленский во время выступления в Херсонской области.

Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса. По словам президента Украины, отказываться от него не стоит.

Ранее Зеленский предложил реформировать или отменить минский формат для урегулирования конфликта в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.