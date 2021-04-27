Германия поприветствовала готовность Кремля к диалогу с Байденом

Германия приветствует готовность Кремля к диалогу с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет ТАСС.

«Хорошим сигналом, который мы сейчас слышим, является то, что, как кажется, в Кремле готовы откликнуться на предложение о диалоге со стороны американского президента», — сказал Маас.

Ранее Маас отметил, что не существует альтернативы диалогу с Россией.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В середине апреля глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником главы Белого дома по нацбезопасности Джейкобом Салливаном подготовку к встрече президентов.