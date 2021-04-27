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Новости политики

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МИД Германии поддержал высылку российских дипломатов из Чехии

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Федеральное министерство иностранных дел Германии выражает поддержку Чешской Республике, которая выслала 18 российских дипломатов из-за якобы причастности российских спецслужб ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу германского МИДа Хайко Мааса.

«Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», — заявил Маас.

По его словам, посол Германии в России — Геза Андреас фон Гайр — уже занимается организацией мер помощи чешской дипломатической миссии в Москве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства.

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