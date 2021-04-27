В Киеве сообщили о работе над местом и датой встречи Путина и Зеленского

Пока неизвестно, где и когда встретятся президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, но работа в этом направлении ведется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим… Пока не известны ни дата, ни место этих переговоров», — приводятся слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, эта встреча может стать исторической. На ней необходимо обсудить итоги договоренностей 2019 года, а также другие вопросы.

«И эти переговоры могут стать знаковыми и действительно историческими», — заключил Ермак.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что в Кремле всегда приветствуют желание разговаривать.