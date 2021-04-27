Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт

Россия и США смогли бы вернуться к нормальным отношениям, если бы это зависело исключительно от Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США», — сказал Лавров.

По его словам, Москва предлагала обнулить конфликт новой администрации США под руководством президента Джо Байдена, когда она была приведена к присяге.

«Очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — сказал министр.

Тем не менее, дипломат отметил, что администрация Байдена продолжает «по этой наклонной плоскости скользить».

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ситуация с Договором по открытому небу (ДОН) приближает его к развалу.