МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии

Министерство иностранных дел России вызвало послов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Что стало причиной такого решения, не уточняется.

Ранее в МИДе Словакии выразили стремление строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу».

Чешский президент Милош Земан также заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.