США распорядились вывезти часть своих госслужащих из посольства в Кабуле

США распорядились вывезти из своего посольства в Афганистане часть сотрудников. Об этом пишет РИА «Новости».

»Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле», — говорится в сообщении.

Речь идет о дипломатах и других сотрудников. Число американских работников, которые вернутся в США, не уточняется.

Ранее командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда афганских баз.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.