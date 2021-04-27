Делегации Крыма не дали выступить в ОБСЕ

Представителям Крыма не позволили выступить на совещании в ОБСЕ, где обсуждались демократические процессы. Об этом рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов республики Роман Чегринец, пишет РИА «Новости».

Во вторник, 27 апреля, он и глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина поучаствовали во встрече, организованной под шведским председательством. Темой совещания стало «Демократическое законотворчество: обеспечение участия».

«Я принимал участие более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого вопиющего русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали», — сказал Чегринец.

По его словам, Швеция доказала «статус одной из самых русофобских стран», потому что делегация Крыма прождала больше пяти часов, но получила ответ, что на нее нет времени.

Ранее в Крыму прокомментировали претензии Германии по закрытию части Черного моря. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил министерству иностранных дел Германии не делать поспешных и необдуманных заявлений касательно закрытия части акватории Черного моря Россией.