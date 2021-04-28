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Новости политики

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Правительство не прорабатывает идею объединения регионов

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Представитель зампредседателя правительства Марата Хуснуллина заявил, что вице-премьер в ходе заседаний правительства не поднимал тему объединения регионов, сообщает РБК.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — пояснил его представитель.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил, что число регионов России следует сократить.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил тогда Хуснуллин.

В ответ глава ЕАО Ростислав Гольдштейн заявил, что «такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия».

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