Лавров: список «недружественных» стран будет пересматриваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что список «недружественных» стран будет пересматриваться со временем, передает РИА «Новости».

Также российский дипломат отметил, что в этот список Россия не будет огульно записывать любые страны.

«Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом», — пояснил Лавров.

Комментируя пересмотр списка «недружественных стран», глава российского МИДа отметил, что это не будет «мертвая бумага».

«Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — уточнил Лавров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что готовится список недружественных России государств. В этот перечень точно войдут Соединенные Штаты. Недружественным странам, вошедшим в список, запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.