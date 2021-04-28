В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее глава Украины предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Ватикане.

По словам Пескова, в Кремле еще не получили каких-либо предложений о будущей встрече с президентом Украины.

«Готов ли президент Путин куда-то ехать, я не знаю. Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он готов принять в Москве», — уточнил Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой.

«Нужно искать точки соприкосновения. Президент заявлял о готовности к диалогу», — подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский заявил, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, Святой Престол представляет собой глобальный моральный авторитет, выполняющий роль посредника.

Кроме того, Зеленский уже заявлял о готовности обсудить с Путиным вопросы русского языка и церкви. Политик также добавил, что на Украине нет проблем с использованием русского языка.