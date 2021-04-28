Депутат-единоросс будет исключен из партии за жестокое обращение с животными

Депутат «Единой России» в курганской областной думе Денис Хахалов будет исключен из партии за жестокое убийство волков снегоходом на охоте, сообщает депутат «ЕР» Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время живодер будет с позором исключен из рядов нашей партии. Также направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков составов уголовного преступления», — написал Хинштейн.

На видео, послужившем причиной начала разбирательства, показано, как Хахалов и его друзья охотятся на волков, добивая животных наездом снегохода. В ответ на сообщения СМИ Хахалов ответил, что «охота вообще дело такое».

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