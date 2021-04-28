Медведев рассказал, как нужно относиться к оппозиции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пока оппозиция не будет нарушать закон, с ней нужно поддерживать отношения. Об этом он сообщил во время эфира VKLive на площадке «ВКонтакте».

По его словам, при нарушении российского законодательства нужно принимать меры в отношении оппозиции.

«Если говорить о другой, так называемой несистемной оппозиции, то здесь вопрос вот в чем – до тех пор, пока любая оппозиция не нарушает законов, с ней власть должна поддерживать отношения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что если оппозиция злонамеренно продолжает нарушать законы, то придется применить специальные правила. Речь идет об ответственности отдельных физических лиц или политических сил, а также политических организаций.

Ранее Медведев оценил угрозу США о том, что «Россия заплатит цену». 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 16 российских организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы.