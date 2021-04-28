В Кремле назвали сроки выпуска вакцины «Спутник V» в Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Мони приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Об этом сообщают РИА Новости.

«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае», — говорится в сообщении.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.

Ранее в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).