Боррель призвал готовиться к «сложным моментам» в отношениях с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям в отношениях с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Россия сама усложняет ситуацию, проводя кампании по дезинформации.

«Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками… ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией», — сказал Боррель.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения Минских соглашений по Украине.

Таким образом он ответил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.