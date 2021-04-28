В МИДе назвали тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече могут обсудить сотрудничество стран в киберсфере. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, пишет РИА «Новости».

По его словам, Москва уже предлагала Вашингтону налаживать диалог в киберсфере, в том числе обсудить меры доверия, а также использовать прямую связь, чтобы информировать друг друга о возможных инцидентах и их предотвращениях.

Крутских уточнил, что США не отреагировали на предложения.

«Но могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько приоритетна, что, безусловно, можно думать, что она войдет в число тем между РФ и США на высшем уровне», — сказал директор департамента международной информационной безопасности МИД.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Кроме того, в середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.