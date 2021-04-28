Путин сообщил Моди о решении предоставить экстренную гуманитарную помощь Индии

Президент России Владимир Путин в ходе беседы сообщил премьеру Индии Нарендре Моди о решении предоставить стране экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт Кремля.

Как отмечается, глава государства выразил премьеру Индии слова поддержки в сложный период борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в Кремле, 28 апреля рейсы МЧС доставят в Индию более 22 тонн различных средств, среди которых 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов ИВЛ, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарств.

Кроме того, лидеры поприветствовали регистрацию в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Путин и Моди отметили ее эффективность.

Отмечается, что Россия и Индия договорились о производстве до 850 млн доз «Спутника V» индийскими компаниями.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.

Ранее в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.