Европарламент призвал Россию перестать «угрожать соседям»

Европейский парламент в проекте резолюции, принятие которой ожидается 29 апреля, призвал Россию прекратить прибегать к практике «неоправданного наращивания военных сил» для угроз соседним странам. Об этом сообщает РИА «Новости».

28 апреля депутаты ЕП обсуждают отношения с Россией. В частности, ситуацию у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг чешской Врбетицы.

»Европарламент призывает Россию немедленно положить конец практике неоправданного наращивания военных сил, нацеленного и угрожающего ее соседям», — говорится в проекте документа.

В резолюции также говорится, что РФ должна прекратить «провокации», что позволит разрядить напряженность в отношениях с другими странами.

Также в Европарламенте призвали приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, но не обязательный характер.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал готовиться к сложным отношениям с Москвой, при этом, по его словам ЕС следует избегать постоянного конфликта с Россией.