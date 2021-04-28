Стало известно, что хранилось на взорванных складах в Болгарии

На складах боеприпасов, уничтоженных взрывами в Болгарии, хранились несколько тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что во время инцидента на складе в селе Ловнидол в 2011 году взорвались 3 тысячи 152-миллиметровых снарядов. Они представляли собой модернизированную версию советских вооружений и предназначались для стрельбы из гаубичных артиллерийских систем.

По данным телеканала, при взрыве на складе «ВМЗ Сопот» в марте 2015 года были уничтожены 2 тысячи неуправляемых реактивных снарядов и противотанковых гранат.

Ранее официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Уточняется, что за последние десять лет болгарскими властями были зафиксированы случаи взрывов на складах и производственных объектах заводов по обезвреживанию взрывчатых веществ, производству оружия и боеприпасов.

Ранее Болгария не передала посольству РФ информацию о расследовании взрывов во Врбетице.