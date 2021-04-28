Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Фигуранты дела о подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента страны Александра Лукашенко признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.

Отмечается, что обвиняемый адвокат Юрий Зенкович рассказал о «трех задачах», стоявших перед организаторами преступления: нейтрализации непосредственно руководства страны, блокировании подразделений, которые могли оказать сопротивление, и занятии символических объектов города.

«Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор», — заявил Зенкович.

Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признал свою вину в том, что «дал возможность» втянуть его в разговоры о государственном перевороте.

В свою очередь политолог Александр Федута подтвердил, что готовившие заговор обсуждали вопрос о необходимости занять ряд учреждений

и объектов инфраструктуры.

«В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — сказал Федута.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

Ранее задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения.