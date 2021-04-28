В Госдепе объяснили слова Байдена о геноциде армян

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о геноциде армян в Османской империи. Об этом сообщаетТАСС.

«Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв, а не возложить [на кого-то] вину», — сказал он.

Блинкен отметил, что в центре внимания «находились события последних дней Османской империи».

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. До этого факт геноцида армянского народа был признан 23 государствами. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправомерными слова президента США. Он добавил, что попытки политизировать исторические события не помогут в давлении на Анкару.