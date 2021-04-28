Контактная группа по Донбассу не договорилась о «пасхальном перемирии»

Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о блокировании Киевом предложений России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.

Грызлов пояснил, что на состоявшемся в среду заседании группы украинская сторона не была заинтересована в обсуждении «вопросов по существу». Вместо этого Киев направил все усилия на выстраивание запутанных «юридических конструкций», целью которых становится непризнание Донбасса в качестве стороны конфликта, отметил полпред.

«Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины» — подчеркнул Грызлов.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.