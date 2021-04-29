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Новости политики

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Алексей Пушков Алексей Пушков

Пушков указал на провал план Зеленского по Донбассу

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Российский сенатор Алексей Пушков высказался насчет заявления МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по конфликту в Донбассе, параллельный «нормандскому».

Он написал в своем Telegram-канале, что заявление этого внешнеполитического ведомства свидетельствует о том, что «Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады».

Как указал политик, Москва и Берлин также придерживаются аналогичной позиции.

Пушков также выразил уверенность, что план украинского лидера «не будет осуществлен».

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому. Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса. До этого глава Украины предложил реформировать или отменить минский формат для урегулирования конфликта в Донбассе.

При этом во французском МИДе убеждены в том, что «нормандский формат» остается наилучшим для достижения прогресса [в вопросе урегулирования конфликта]» на востоке Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

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