Байден: США не стремятся к эскалации с Россией

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой. Текст его выступления опубликовал Белый дом.

Такое заявление политик сделал во время выступления в Конгрессе США.

При этом американский лидер заявил, что Соединенные Штаты обещают «последствия» за якобы вмешательство и хакерские атаки.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — сказал Байден.

Вместе с тем гала Белого дома отметил, что обе страны могут сотрудничать, когда это в их общих интересах.

Ранее представитель американской администрации заявила, что США стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции в качестве единственного инструмента выстраивания диалога с Россией.