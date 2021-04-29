Байден назвал применение огнестрельного оружия эпидемией в США

Президент США Джо Байден заявил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для страны. Об этом политик сказал во время выступления в Конгрессе. Его слова передает Белый дом.

Глава государства пообещал, что он сделает все для защиты американского народа «от эпидемии насилия с огнестрельным оружием».

Он также считает, что пришла «пора действовать» и Конгрессу.

Отмечается, что действия Байдена и его администрации, в частности, будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно купить в интернете, запрет на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия, а также на магазины большой емкости.