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Новости политики

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден

Байден заявил, что США снова встают на ноги

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Президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к конгрессу в четверг, 29 апреля, заявил, что американское государство «снова встает на ноги», передает Белый дом.

Политик напомнил, что в январе 2021 года он возглавил страну, охваченную кризисом, которая столкнулась с самой ужасной пандемией века и тяжелейшим экономическим кризисом со времен «Великой депрессии» (мировой экономический кризис, длился с 1929 года по 1939 год), а также с самой ярой атакой на американскую демократию со времен Гражданской войны в США (1861—1865 гг.).

«Теперь после ста дней (президентства) я могу доложить, что Америка снова встает на ноги», — подчеркнул американский лидер.

Ранее в ходе этого же выступления Байден заявил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для Соединенных Штатов, а также назвал главной террористической угрозой страны белый расизм.

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