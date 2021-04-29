Пашинян примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казани

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян приедет в Россию на два дня для участия в заседании Евразийского межправсовета. Об этом сообщила пресс-служба премьера.

Заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза пройдет 30 апреля 2021 года в Казани.

Отмечается, что политик также посетит инновационный городок и технопарк «Иннополис».

В текущем году первое заседание межправсовета ЕАЭС проходило 5 февраля в казахстанской Алма-Ате. До этого заседание совета состоялось в Москве 4 декабря 2020 года.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

Ранее сообщалось, что парламент Армении соберется 3 мая на специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра после отставки главы кабинета министров Никола Пашиняна.