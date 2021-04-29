Байден несколько раз запнулся, говоря Конгрессу об «эскалации» отношений с Россией

Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести слово «эскалация,» говоря о развитии отношений с Россией. На это обратила внимание газета The Sun.

В четверг, 29 апреля, исполняется 100 дней с тех пор, как Байден официально занял пост президента и приступил к работе в Белом доме. В связи с годовщиной традиционно подводятся первые итоги президентства, и американский лидер впервые выступил перед членами обеих палат Конгресса.

«Что касается России, я очень ясно дал понять [президенту Владимиру] Путину, что мы не будем стремиться к эск, эск... эскалации, прошу прощения», — цитирует Байдена издание, отмечая, что президенту «потребовалось время» для того, чтобы произнести слово целиком.

В Белом доме неоднократно заявляли, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.

Ранее, в одной из своих речей Байден неверно произнес фамилию Путина, а позднее нецензурно выругался, говоря о проблемах расизма.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

На следующий день Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.