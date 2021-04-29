Посол ЕС заявил о низшей точке в отношениях с Россией после холодной войны

Отношения Евросоюза и России сейчас переживают не самый простой период и находятся в низшей точке после окончания холодной войны. Такое мнение выразил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, передает ТАСС.

Эдерер заявил об этом во время выступления на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции. Мероприятие проходило онлайн, а трансляция велась на сайте Российско-Германского сырьевого форума.

«Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже», — отметил Эдерер.

При этом посол добавил, что необходимо продолжать сотрудничество, в том числе в области бизнеса.

Ранее Маркус Эдерер в ходе конференции «Россия и Европа в завтрашнем мире» заявил, что отношения России и ЕС продолжают ухудшаться, однако на данный момент они еще «не достигли дна». По его словам, диалогу двух сторон по климатической повестке однозначно мешает инцидент, связанный с высылкой дипломатов из Чехии.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.