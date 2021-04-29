Песков: в ЕС и США не хотят воспринимать желание России быть в добрых отношениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и страны Европы не хотят воспринимать желание России быть с ними в добрых отношениях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, желание России быть в добрых отношениях и основной посыл президента РФ Владимира Путина упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в других европейских столицах.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия не собирается терпеть «то, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее МИД России возложил на ЕС ответственность за разрушение отношений.